PlusBus van Samens stopt per 1 juli

De Ronde Venen/Uithoorn – Per 1 juli stopt Samens met de PlusBus. Dit is een begeleidingsdienst waarmee minder mobiele inwoners tegen betaling wekelijks boodschappen kunnen doen of uitstapjes kunnen maken naar musea, toeristische attracties of horecagelegenheden.

De deelnemers zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht. Maandag 26 mei jl. zijn de vrijwilligers geïnformeerd tijdens een lunch, als dank voor hun inzet en om ruimte te geven voor vragen.

De beslissing om te stoppen met de PlusBus is niet licht genomen en heeft twee belangrijke redenen. De eerste is geld. Het kost veel om de dienst draaiend te houden, vooral vanwege de bus. Dat betekent, dat de kosten moeten worden doorberekend aan de deelnemers en dat de uitjes te duur worden. Dat past niet bij Samens, want Samens wil dat iedereen mee kan doen.

Andere werkwijze

Daarnaast vraagt de nieuwe visie van de gemeente om een andere koers voor welzijnsorganisaties. Dat is nodig, omdat er steeds meer ouderen zijn, de zorg steeds duurder wordt en huisartsen het te druk hebben. Samens gaat zich de komende jaren daarom nog meer richten op hulp en ondersteuning die helpt om duurdere zorg te voorkomen.

Directeur Claudia Prange: “We zijn de vrijwilligers ongelooflijk dankbaar voor hun inzet. Als chauffeur, reisleider, roostermaker, planner, uitjesbedenker, noem maar op. Zonder hen was de PlusBus nooit mogelijk geweest. Elke bijdrage, groot of klein, deed ertoe. Natuurlijk vinden we het jammer dat we moeten stoppen, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit met een warm gevoel kunnen afsluiten.”

Samens is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners uit de gemeente De Ronde Venen en is gedeeltelijk actief in Uithoorn.

De PlusBus rijdt niet meer met ingang van 1 juli. Foto: archief.