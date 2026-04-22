Plantenmarkt op Raadhuisplein

Mijdrecht – Zaterdag 18 april was het weer tijd voor de jaarlijkse plantenmarkt op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Dankzij het stralende lenteweer was het al vroeg gezellig druk en hing er de hele dag een vrolijke sfeer. Verschillende plantenhandelaren stonden al vroeg klaar met een uitgebreid aanbod aan planten, bloemen en boompjes voor tuin en balkon. Families struinden samen langs de kraampjes, op zoek naar inspiratie om hun tuin of balkon weer helemaal op te fleuren voor de zomer. Met de geur van bloemen in de lucht en mensen die fluitend over het plein liepen, voelde het echt als de start van de lente.

Op de foto: Plantenmarkt op het Raadhuisplein. Foto: aangeleverd.