PK Sport slaat nieuwe weg in: Henk Grol neemt stokje over van Peter Kinkel

Vinkeveen – Na een halve eeuw aan het roer van PK Sport draagt oprichter Peter Kinkel (72) zijn geliefde sportschool over aan niemand minder dan oud-topjudoka Henk Grol (40). Sinds 1 juli is de overname officieel en begint een nieuw hoofdstuk voor de fitness- en gezondheidsclub in Vinkeveen.

PK Sport is al vijftig jaar een begrip in de regio. Wat een halve eeuw geleden begon als een kleinschalige sportschool aan de Wilgenlaan groeide onder leiding van Peter Kinkel aan Voorbancken uit tot een veelzijdig en drukbezocht centrum voor fitness, personal training, fysiotherapie, outdoor activiteiten en groepslessen. “Het moment was nu daar”, zegt Peter met een glimlach. “Ik blijf niet eeuwig jong, al zou je dat niet zeggen, haha…”

De keuze voor Henk Grol als opvolger is geen toeval. Net als Peter heeft Henk zijn wortels in de judosport. Grol is voormalig Nederlands judoka en tweevoudig Olympisch bronzen medaillewinnaar, behaald in 2008 en 2012. Hij is ook drievoudig zilverenmedaillewinnaar op het WK en werd vijf keer verkozen tot sportman van Haarlem. Na zijn judocarrière is hij actief als spreker en ondernemer. “We spreken dezelfde taal”, aldus Peter. “En ik heb er alle vertrouwen in dat Henk met zijn energie en visie PK Sport naar een hoger niveau tilt.”

De geest van Peter blijft rondwaden

Volgens Henk is PK Sport bijzonder: “Hier voel je de gemeenschapszin. Dit is geen keten, dit is een club voor mensen.” Zijn missie is helder: moderniseren met behoud van karakter. “We gaan verbouwen, maar de ‘look and feel’ blijft herkenbaar voor de regio. De geest van Peter blijft altijd rondwaden”, zegt Henk met respect. “We willen een moderne sportschool creëren die overzichtelijk is, met vernieuwde apparatuur en een fris lesaanbod. Maar wat goed is, blijft.”

PK Sport 2.0: een showcase voor de toekomst

De komende maanden staan in het teken van vernieuwing. Zonder de deuren te sluiten, wordt er gewerkt aan uitbreidingen en moderniseringen van onder meer de fitness. “De nazomer is ideaal voor deze verbouwing”, aldus Henk. “We willen PK Sport toekomstbestendig maken.” En heel belangrijk; de kern blijft onaangetast. Het personeel blijft, de lessen blijven. “We bouwen voort op wat Peter heeft neergezet. PK Sport 2.0 wordt een club met een luxe uitstraling, maar met de vertrouwde sfeer. Een plek waar iedereen zich thuis voelt.”

Club voor de gemeenschap

Henk benadrukt het belang van verbondenheid. “We onderscheiden ons van de grote ketens. Hier draait het om persoonlijke aandacht, om community in De Ronde Venen. Geen petjes en mouwloze shirts, maar een club met stijl en ambitie. We willen mensen blijven inspireren en verrassen. Met een wow-effect.”

Met de overname van PK Sport door Henk Grol is de toekomst van de uniek gelegen sportschool verzekerd. Een nieuwe energie waait door het pand, maar de ziel van de club blijft behouden. Zoals Henk het zelf zegt: “We bouwen verder op de grond van Peter. Dit wordt de mooiste club van De Ronde Venen.”

Tekst: Donald Esser.

Op de foto: Henk Grol (links) neemt stokje over van Peter Kinkel.

Foto: Nieuwe Meerbode.