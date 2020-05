Owen Geleijn tweede in virtuele wielerwedstrijd

Rijsenhout – Nadat hij eerder dit jaar welgeteld slechts 200,4 wedstrijdkilometers had kunnen rijden in de Ster van Zwolle stond de Rijsenhoutse wielrenner Owen Geleijn afgelopen zondag eindelijk weer eens aan de start van een wedstrijd. Hij was in eigen huis deelnemer aan de derde rit van de onderlinge e-Competition van zijn team Jumbo-Visma. Na drie kwartier trappen op een gesofisticeerde hometrainer sprintte hij in de virtuele race naar een tweede plaats achter Lars Boven, zijn ploeggenoot bij het opleidingsteam. De Noor Tobias Foss werd derde. De profs van het team kwamen er in de sprint niet aan te pas: Mike Teunissen was achtste, Koen Bouwman negende en Wout van Aert tiende. Komende zondag 24 mei wordt de competitie afgesloten met een klimrit naar de top van de fictieve Col du Zwift, vanaf 10.00 uur live te zien op de site van Team Jumbo-Visma. Met het organiseren van de e-Competition biedt het team zijn renners een alternatief nu er in coronatijd zeker tot augustus geen wegwedstrijden op de kalender staan.

Spekpannenkoeken

Sunweb-prof Nils Eekhoff, ook uit Rijsenhout, die zich volgens het oude normaal nu zou moeten voorbereiden op deelname aan het Criterium Dauphiné in Frankrijk, laat het rijden op een hometrainer aan zich voorbij gaan. Hij zoekt de buitenlucht op en houdt zijn duurvermogen op peil met afwisselend lange en korte ritten vanuit huis en het eten van spekpannenkoeken onderweg. Teamtraining is voor hem nog niet aan de orde.

Vorige week maakte Eekhoff met zijn broer Gijs een ritje van Rijsenhout naar Leeuwarden en eerder in de maand reed hij solo rondom het Markermeer na een aanloop via Utrecht, 280 kilometer fietsen in acht uur.

Owen Geleijn en Nils Eekhoff hopen in augustus weer in echte wedstrijden uit te komen. Voor Eekhoff liggen de meeste wedstrijdkruimels dit jaar in de maand oktober als de Vlaamse klassiekers en Parijs-Roubaix op de voorlopige kalender staan.

Trainingen UWTC begonnen

Bij het Uithoornse UWTC zijn de afdelingen BMX en Wielrennen op het parcours De Randhoorn alweer begonnen met trainingen voor jeugd tot 18 jaar. Nieuwe leden kunnen zich bij de groepen aansluiten. Meer informatie op de site van UWTC.

Foto: Wielrenner Owen Geleijn. Foto: Team Jumbo-Visma