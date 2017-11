Overvliegen bij Tiflo groot feest

Aalsmeer – Zaterdag 4 november vond het jaarlijkse overvliegen bij Tiflo plaats. Dit is een ceremonie die plaatsvindt wanneer een lid van de scouting overgaat naar een andere speltak. Doorgaans gebeurt dit omdat een lid een bepaalde leeftijd heeft bereikt en hij of zij oud genoeg is om over te gaan naar een hogere spelgroep.

Bij Tiflo worden in de ochtend voor het overvliegen de speltakken gemixed en vindt een vossenjacht plaats. Uiteraard vinden alle speltakken dit geweldig. Vanaf 12.00 uur worden alle ouders, opa’s, oma’s en genodigden verwacht voor het echte overvliegen. De jongens en meisjes worden uitgezwaaid door hun oude speltak en toegejuicht door hun nieuwe speltak.

Meer foto's van het overvliegen zijn te zien op www.tiflo.nl en op de facebooksite van Scouting Tiflo. Hier staat ook een mededeling van Sinterklaas bij Tiflo.