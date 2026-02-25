Ouders Lokaal: workshop ‘Groeien door Ouderschap’

Mijdrecht – Ouderschap is vaak een oefening in evenwicht: tussen zorgen voor je kind en omgaan met alles wat je onderweg tegenkomt bij jezelf. Ouders Lokaal speelt daarop in met de workshop ‘Groeien door Ouderschap’, die op woensdag 4 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de Bibliotheek Mijdrecht wordt georganiseerd. De bijeenkomst richt zich niet alleen op het versterken van opvoedvaardigheden, maar vooral op de vraag wat ouderschap met jou als mens doet.

Volgens de organisatie ervaren veel ouders momenten van twijfel, irritatie of onverwachte emoties die teruggrijpen naar hun eigen jeugd. In plaats van deze gevoelens weg te duwen, ziet de workshop ze als een kans tot groei. Kinderen houden hun ouders een spiegel voor, is de centrale gedachte, en juist die confronterende momenten kunnen helpen oude patronen te doorbreken.

Tijdens de avond wordt theorie, onder meer gebaseerd op Stephen Covey’s bekende ‘7 Habits’, gecombineerd met praktische oefeningen en het uitwisselen van ervaringen. Deelnemers worden uitgenodigd om minder te redeneren vanuit het hoofd en meer vanuit het gevoel, om zo bewuster te reageren in dagelijkse opvoedsituaties.

De workshop is bedoeld voor ouders die niet alleen willen opvoeden, maar ook willen blijven groeien. Deelname is gratis na aanmelding via derondevenen.ouderslokaal.nl/agenda.

Op de foto: ‘Groeien door Ouderschap’ in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.