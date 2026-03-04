Oproep vrijwilligers TSO OBS De Pijlstaart

Vinkeveen – OBS De Pijlstaart in Vinkeveen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de Tussenschoolse Opvang (TSO). Elke lange schooldag zorgen betrokken ouders en dorpsgenoten ervoor dat leerlingen tussen de middag veilig en prettig kunnen buitenspelen tussen 11.30 en 13.00 uur. Dit is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ervoor drinken de vrijwilligers gezellig een kop koffie of thee in de teamkamer van de Pijlstaart.

TSO in eigen beheer

Sinds twee jaar organiseert de Pijlstaart de TSO in eigen beheer. Daarmee nam de school afscheid van een commerciële partij en koos zij bewust voor een intern georganiseerd systeem met een vast team van vrijwilligers. Directeur Tom Hooghuis en TSO-coördinator Michel Schellart: “Wij vinden het belangrijk dat de pauze niet alleen toezicht is, maar ook een pedagogisch moment. Onze vrijwilligers kennen de school, kennen de kinderen en dragen bij aan rust en structuur op het plein.”

Tijdens de middagpauze houden vrijwilligers toezicht op de verschillende pleinen van de school. De pauzes zijn gespreid en leerlingen zijn geclusterd op leeftijd, wat zorgt voor meer overzicht en rust. Vrijwilligers begeleiden het buitenspelen, stimuleren positief samenspel en grijpen in waar nodig.

Enthousiaste vrijwilligers

De school investeerde de afgelopen jaren in nieuwe schoolpleinen, duidelijke schoolafspraken en extra spelmateriaal. Ook worden regelmatig nieuwe spellen geïntroduceerd, zodat de pauze een waardevol moment van ontspanning blijft. De TSO maakt het daarnaast mogelijk dat leerkrachten hun wettelijk verplichte pauze kunnen nemen, zonder dat schooltijden aangepast hoeven te worden.

Affiniteit

De school zoekt enthousiaste vrijwilligers die affiniteit hebben met kinderen in de basisschoolleeftijd, enkele dagen per week beschikbaar zijn tussen de middag en willen bijdragen aan een veilige en positieve sfeer op het plein. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding en maken deel uit van het vaste TSO-team en Pijlstaart-team. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist, de kosten voor de aanvraag dekt de school. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via tso@obs-depijlstaart.nl ter attentie van Michel Schellart. Een keer koffie/thee of een pauze meekijken? Altijd welkom!

Rust, veiligheid en speelplezier

“Een goede pauze maakt echt verschil in de schooldag”, aldus Hooghuis. “Met een sterk team op het plein zorgen we samen voor rust, veiligheid en speelplezier voor alle kinderen.”

Op de foto: OBS De Pijlstaart zoekt enthousiaste vrijwilligers die affiniteit hebben met kinderen in de basisschoolleeftijd. Foto: aangeleverd.