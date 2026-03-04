Oproep talenten voor Klink-Klaar

De Ronde Venen/De Hoef – Dit jaar organiseert Cultuurpunt Ronde Venen zaterdag 27 juni opnieuw Klink-Klaar, ‘Tekst en Muziek voor Klein Publiek’. Het gaat zoals om een kennismaking met talenten in woord en muziek uit De Ronde Venen en daarbuiten. Het gratis te bezoeken minifestival wordt dit jaar voor de tweede keer in en rondom De Hoef gehouden met diverse podia aan de Kromme Mijdrecht. Deelnemers zijn goede amateurs, die ervaring willen opdoen en/of graag hun passie delen met anderen. Ook zijn semi-professionals of professionals welkom, die meer bekendheid willen krijgen in deze gemeente. Het podium is voor akoestische of versterkte optredens. Apparatuur dient doorgaans zelf te worden verzorgd of meegenomen.

Goede match

De organisatie laat weten: “We bekijken in de aanloopperiode hoe we een goede match kunnen maken tussen de locatie en de artiest(en), zodat iedereen qua overdracht, sfeer en geluid goed kan overkomen. Elk optreden wordt drie keer dertig minuten gebracht. Op deze wijze kunnen bezoekers verschillende optredens bijwonen naar keuze tussen 13.00 en 18.00 uur. Van de artiesten weten we graag bijtijds wat men wil laten zien of horen en wat men daarvoor nodig heeft qua ruimte.”

Reacties insturen voor 30 maart naar jessicaerdtsieck@gmail.com. De organisatie is in handen van Stichting Cultuurpunt Ronde Venen: www.cultuurpuntrondevenen.nl.

Op de foto: Dit jaar organiseert Cultuurpunt Ronde Venen zaterdag 27 juni opnieuw Klink-Klaar. Foto: aangeleverd.