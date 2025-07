Oplevering eerste fase Geinplein Abcoude

Abcoude – De eerste fase van de herinrichting van het Geinplein – NS-station – in Abcoude is donderdag 10 juli feestelijk opgeleverd. Onder belangstelling van betrokkenen en omwonenden werd deze mijlpaal gevierd met koffie, ijs en het symbolisch uitreiken van planten. Onder meer plantvakken en zitranden zorgen voor vergroening en verfraaiing van het Geinplein.

De herinrichting van het Geinplein vindt in twee fases plaats. De eerste fase is nu opgeleverd. Wel is het planten van groen onderdeel van deze eerste fase. Toch gebeurt dit pas in het najaar, omdat dit hiervoor de beste periode is. Fase 2 start in oktober.

Samenwerking

Gemeente De Ronde Venen, de provincie Utrecht en ProRail werken samen aan de verbetering van Station Abcoude. Doel is om het station aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Daarvoor zijn de volgende onderdelen bij deze eerste oplevering gerealiseerd: vergroening en verfraaiing van het versteende plein door de aanleg van plantvakken, zitranden rondom de plantvakken voor meer verblijfskwaliteit, verbeterde looproutes voor visueel gehandicapten, verhoogde voetgangersoversteekplaats op de Spoorlaan, toegankelijke bushaltes met verhoogde trottoirbanden, nieuwe bushokjes voor comfortabel wachten en verbeterde kiss & ride-stroken.

Anja Vijselaar en gedeputeerde van de provincie Utrecht, André van Schie, verzorgden de opleveringshandeling: het uitreiken van plantjes. Dit ter illustratie van de bomen en planten die in het najaar in de plantvakken komen. Ook vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, wijkcomité Ouderen Belangen Vereniging Abcoude Baambrugge en aannemer AW Groep waren aanwezig.

‘Prettiger en toegankelijker’

André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Utrecht: “Het verbeteren van dit belangrijke OV-knooppunt in Abcoude is een mooi voorbeeld hoe verschillende partijen, waaronder gemeente De Ronde Venen, ProRail en provincie Utrecht, samenwerken voor een aantrekkelijk stationsgebied. Als provincie Utrecht vinden we het belangrijk dat daarmee het gebruik van het openbaar vervoer voor de reizigers veiliger, prettiger en toegankelijker wordt.”

Wethouder Anja Vijselaar haakte daarop in: “De oplevering van het eerste deel van het werk is zichtbaar een mooie stap voor het gebied. De opknapbeurt en het aanbrengen van faciliteiten zorgt ervoor dat het Geinplein een plek is waar reizigers, voorbijgangers en aanwonenden graag komen. Groen, toegankelijk en klaar voor de toekomst.”

De herinrichting van het Geinplein is onderdeel van een bredere aanpak om de leefbaarheid, bereikbaarheid en uitstraling van het stationsgebied te verbeteren. Een aantal onderdelen wordt later dit jaar afgerond: beplanting van de plantvakken met vaste planten en bomen (najaar 2025), een watertappunt, uitbreiding van de fietsenstalling (start oktober 2025) en deelfietsen van OV-fiets en Deelfiets Nederland.

Op de foto: Gedeputeerde van de provincie Utrecht, André van Schie en wethouder Anja Vijselaar reiken symbolisch planten uit ter illustratie van de vergroening op het Geinplein. Foto: aangeleverd.