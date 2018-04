Open dag Tuin Bram de Groote

Uithoorn – Zondag 6 mei is de Tuin Bram de Groote aan de Boterdijk in Uithoorn weer open voor belangstellenden. Ineens lijkt alles in bloei te staan: de fruitbomen in de boomgaard, de azalea’s in het berkenbos en wat dichter bij de grond het driekantig look, de wilde hyacinten, de Zweedse kornoelje en de eenbes. Ook de zwarte rapunzel is op 6 mei te bewonderen

De open dag staat dit keer weer in het teken van natuurverhalen. Elza Vis zal onder de trompetboom wat vertellen over de lentebloeiers. Er is een beperkt aantal zitplaatsen. Wie zeker wil zijn van een zitplekje kan het beste een klapstoeltje meenemen.

De vrijwilligers van de tuin hopen dat vele belangstellenden er weer bij zijn op zondag 6 mei aanstaande. De Tuin Bram de Groote ligt op de hoek van de Boterdijk en de Elzenlaan in Uithoorn en is open van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Bezoekers kunnen naar binnen via de zij-ingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan (hoek Elzenlaan en Boterdijk). Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.