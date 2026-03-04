Mijdrecht – Het kamermuziek-ensemble Omnes Terminos verkent de rijke en verrassende klankwereld van orgel, viool en sopraan. In de bezetting met Jeroen Pijpers (orgel), Irina Trajkovska (viool) en Margarita Celmina-Dudčaka (sopraan) trad het ensemble twee jaar geleden al eens op in de serie zondagmiddagconcerten in de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein in Mijdrecht/Wilnis. Tot grote vreugde van velen keert het ensemble terug voor het concert op 8 maart om 15.00 uur. Het oorspronkelijk geplande concert kon niet doorgaan. Omnes Terminos kan daardoor nu bij u in de herhaling.

Het programma biedt een afwisselende en inhoudelijk sterke muzikale reis. Naast bekende en geliefde vocale werken van Mozart en Händel klinkt sprankelende orgelmuziek, evenals muziek uit de passietijd: de aria’s van Bach uit de Matteuspassie en zijn Magnificat vormen in dit programma bijzondere muzikale hoogtepunten. De kerk is open vanaf 14.30 uur.

Het concert is vrij toegankelijk en na afloop is iedereen welkom in Zorghuis Tante Bep – voorheen de S.e.T. Residentie – naast de kerk om na te praten met de musici en met elkaar. De deurcollecte is bestemd voor de Zonnebloem, die zorgt voor vakantie, een dagje uit, een rolstoelauto, bezoek aan huis voor mensen met een lichamelijke beperking. Zie ook www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Oorstrelende passieklanken van Bach tot Mozart. Foto: aangeleverd.