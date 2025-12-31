Onvergetelijke kerstmiddag in De Willisstee

Wilnis – Net voor de kerst organiseerde Stichting Tjitze Hesselius een hartverwarmend kerstfeest voor alleenwonende ouderen in De Ronde Venen. De Willisstee in Wilnis was omgetoverd tot een sfeervol winterwonderland, compleet met arrenslee en vallende sneeuw. Al bij binnenkomst voelde het feestelijk en vertrouwd: de kerstman stond bij de ingang klaar om iedereen persoonlijk welkom te heten. Van iedere bezoeker werd een mooie herinnering vastgelegd met de kerstman in de arrenslee; een foto om te koesteren. De gasten werden vervolgens muzikaal verwelkomd door Cosy Christmas. Robert en Danny brachten met hun kerstklassiekers meteen een glimlach op vele gezichten. Meer kerst kon bijna niet. Tijdens ‘Let it snow’ dwarrelde er letterlijk sneeuw naar beneden; een magisch moment waar zichtbaar van werd genoten. Er werd enthousiast meegezongen en volop gelachen.

Spelletjes

Maar er was meer dan alleen muziek. In het Stee-Café stonden spelletjes klaar en kon er geknutseld worden. Er werd fanatiek gespeeld, met veel hilariteit en aanstekend gelach. Voor de creatievelingen was er ook genoeg te doen. Sterren maken, dennenappels versieren, iedereen ging met iets moois naar huis. Alles werd meegenomen in een tasje, waarin ook een heerlijk zelfgebakken koekje zat, liefdevol en feestelijk versierd door vrijwilligers. Terug in de zaal volgde nog een knallend optreden van Thomas Oudshoorn, die met zijn stichting ‘Zing mee met Thomas’ zorgde voor extra feestvreugde. Naast prachtige kerstliedjes werd de zaal zelfs omgetoverd tot een vrolijke polonaise.

Op de foto: Hartverwarmend kerstfeest voor alleenwonende ouderen in De Ronde Venen. Foto: Wilco de Vries.