Ontwapenende Rof Daaimund schiet altijd raak

Abcoude – Rof Daaimund is het nieuwe allesomvattende alter ego van Isabelle Kafando, voorheen van n00b. Ontroerende misfits en domme aanstellers volgen elkaar op in een freakshow die je dwars door je lachstuipen heen doet afvragen of je niet gewoon getuige bent van een zenuwinzinking op het podium. Haar performance heeft zaterdag 10 januari plaats in Theater Piet Mondiaan in Abcoude, aanvang 20.15 uur.

Als een soort Freek Vonk van de binnenwereld pakt ze je bij je strot en sleurt ze je mee door een jungle van personages die allemaal nog minder van het leven snappen dan jij. Alle karakters worstelen zich een ongeluk met de vraag wie ze eigenlijk zijn, wat resulteert in een vertoning van sociale mislukkingen die je doen huilen van herkenning. Ruwe stenen die ROF fijn slijpt tot unieke diamanten. De comedy is scherp, snel en verandert voort-durend van vorm. ROF is ontwapenend maar schiet zelf altijd raak. Deze voorstelling bevat scènes die je doen twijfelen aan je eigen mentale stabiliteit. Niet geschikt voor mensen die denken dat ze zichzelf kennen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Rof Daaimund. Foto: aangeleverd.