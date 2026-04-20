Onrust bewoners na vandalisme

Mijdrecht – In de nacht van zaterdag op zondag is in de wijk Marickenland een verkeersbord dat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur aangeeft uit de grond getrokken. Het incident heeft geleid tot onbegrip en zorgen onder bewoners, die spreken van zinloos vandalisme met mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Een paar weken geleden moest er al een jonge boompjes doormidden geknakt worden. Nu een verkeersbord, er zijn al meerdere keren fietsen bij de bushalte gesloopt. Wordt het geen tijd voor cameratoezicht? Volgens omwonenden moet er flink wat kracht zijn gebruikt om het bord los te krijgen. “Dit doe je niet zomaar”, klinkt het. Het omvergetrokken bord stond bij de ingang van de wijk en had een belangrijke functie: het attendeerde automobilisten erop dat zij een woongebied binnenrijden waar een lagere snelheid geldt. Juist op zulke plekken, waar kinderen spelen en mensen wandelen of fietsen, is die snelheidsbeperking van groot belang.

Zorgen bewoners

Bewoners maken zich zorgen dat het ontbreken van het bord ertoe leidt dat automobilisten minder bewust zijn van de geldende limiet. Zeker met de opkomst van stille hybride en elektrische auto’s kan snelheid minder goed worden ingeschat, wat het risico op gevaarlijke situaties vergroot. Tegelijkertijd klinkt er ook frustratie over rijgedrag in de wijk. “Mensen klagen over drempels, maar houden zich vervolgens zelf niet aan de snelheid”, aldus een buurtbewoner. “Als iedereen zich gewoon aan de 30 houdt, zijn al die maatregelen misschien minder nodig.” Of er sprake is van een eenmalig incident of dat er meer speelt in de wijk, is nog onduidelijk.

Het uit de grond getrokken 30-km/u-bord in Marickenland. Foto: Wilco de Vries.