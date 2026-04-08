Mijdrecht – Ouders die regelmatig worstelen met de stemmingswisselingen, discussies of onzekerheden van hun puber, kunnen woensdag 8 april van 20.00 tot 22.00 uur terecht bij de workshop ‘Omgaan met de emoties van je puber’ in Bibliotheek Mijdrecht. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Ouders Lokaal en is gratis toegankelijk na aanmelding.

Tijdens de workshop krijgen ouders inzicht in wat er speelt in het hoofd en lijf van pubers en waarom emoties soms in een razend tempo kunnen omslaan. Veel ouders herkennen situaties waarin hun kind binnen enkele minuten van boos naar verdrietig of juist uitbundig kan gaan. Ook het gevoel voortdurend met elkaar in strijd te zijn of de neiging om emoties van het kind te willen oplossen komt vaak voor.

Trainer en puberexpert Angèle, vrijwilliger bij ‘Ouders Lokaal’ en systemisch gezinscoach, laat ouders ontdekken welke emoties zij zelf lastig vinden en hoe die invloed hebben op de dynamiek thuis. Deelnemers krijgen praktische handvatten om rust te bewaren, grenzen aan te geven en hun puber beter te begeleiden. Ook biedt de avond herkenning door het delen van ervaringen met andere ouders. De workshop wordt door eerdere deelnemers omschreven als leerzaam, interactief en vol handige inzichten.

De toegang is gratis, aanmelden kan via: derondevenen.ouderslokaal.nl/agenda. Ouders Lokaal is op zoek naar enthousiaste ouders die het team willen versterken. Meer informatie is te vinden op derondevenen.ouderslokaal.nl.

Op de foto: Omgaan met de emoties van je puber. Foto: aangeleverd.