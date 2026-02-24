Mijdrecht – Afgelopen woensdag 18 februari stond de hele dag in het teken van de Olympische winterspelen in Zonnehuis Majella in Mijdrecht, waar ouderen met verschillende vormen van dementie kleinschalige verblijven in woongroepen.

De dag begon met een Italiaans ontbijt in het restaurant. ‘s Middags kwamen de bewoners weer naar beneden, want in de middag moesten de bewoners zelf aan de slag met de Olympische Spelen; curling, langlaufen, ijshockey en sneeuwballen gooien stonden op het programma. De middag begon met de officiële opening door de Chef de Maison. Hij liep met de fakkel een rondje door het restaurant en hiermee waren de Majella Winterspelen officieel geopend.

Tijdens de spelen kregen de bewoners warme chocolademelk met slagroom vanuit de prachtige koek en zopie kraam, die buiten opgezet was. Na al deze inspanningen was het tijd voor de huldiging, maar eerst kregen de bewoners allemaal nog lekkere Italiaanse ‘piccolini’, kleine hapjes. De huldiging werd opnieuw gedaan door de Chef de Maison die alle gouden medailles heeft uitgereikt aan de bewoners, met het Wilhelmus op de achtergrond. Hierna liep de beweegagoog Igor nog een ererondje met de Olympische vlag tussen de bewoners door. Het was een geweldige Olympische dag voor de bewoners.

Op de foto: De Olympische Spelen in Zonnehuis Majella. Foto: aangeleverd.