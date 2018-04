Obs de Pijlstaart steunt voedselbank DRV

De Ronde Venen – Ieder schooljaar kiest obs de Pijlstaart in Vinkeveen met elkaar een goed doel uit waar de school zich voor gaat inzetten. Dit jaar is er gekozen voor Voedselbank de Ronde Venen.

De Voedselbank heeft gastlessen gegeven in elke klas. Ook hebben leerlingen uit groep 8 lessen voorbereid en gegeven in andere klassen. Tevens zijn er door de leerlingen mooie posters gemaakt, die overal in de school opgehangen zijn.

Alle kinderen en ouders hebben meegeholpen met het inzamelen van producten. Wat is er veel ingezameld; houdbare producten, maar ook speelgoed en toiletartikelen!

Graag wil de school via deze weg alle ouders en kinderen bedanken voor hun betrokkenheid en het aanleveren van producten voor Voedselbank de Ronde Venen