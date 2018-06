Geslaagd? Een felicitatie waard!

Aalsmeer – De straten in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout fleurden afgelopen woensdag en donderdag vrolijk op door alle vlaggen met tassen. Na een zenuwslopende ochtend hoorden de examenkandidaten van de verschillende opleidingen of zij wel of niet geslaagd waren. De opluchting was groot bij het horen van het verlossende ‘ja’.

En dan mag natuurlijk de vlag uit en de tas ‘aan de wilgen’ gehangen worden. Tijd voor een feestje en ontspanning. Niet alleen de geslaagden zijn opgelucht, ook veelal hun ouders en familieleden. Ze zijn trots en terecht. Weer een fase verder en door naar een volgende opleiding of na de vakantie aan de slag met een (leer)baan.

Ook zo trots en dit kenbaar maken aan alle inwoners? Zet dan een vrolijke felicitatie-advertentie in de Meerbode. Een hart onder de riem voor alle geslaagden en ook nog eens een blijvende herinnering (wel uitknippen natuurlijk). Geïnteresseerd? Neem dan contact op voor de grootte en de prijs met verkoopaalsmeer@meerbode.nl of bel 0297-341900.

Alle geslaagden: Gefeliciteerd, goed gedaan!