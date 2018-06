Tim en Nicole zijn superleerkrachten!

Aalsmeer – Meester Tim (25) van groep 5a van de Jozefschool in Aalsmeer is afgelopen vrijdagavond 22 juni door Radio Aalsmeer uitgeroepen tot de leukste meester. Toen de leerlingen van groep 5a van de jozefschool de oproep hoorde via het radio programma: Lets Go van Radio Aalsmeer hebben zij meteen gereageerd en meester Tim aangemeld.

Rots in de branding

“De leukste meester, dat kan er natuurlijk maar één zijn, en dat is onze meester”, schreven ze in een mooie brief. “Hij is een baken van rust, geeft ieder kind vertrouwen en is een rots in de branding. Hij zorgt voor een goede sfeer en gezelligheid, ieder kind gaat met plezier naar school.” Uit de vele inzendingen werd Tim uiteindelijk uitgeroepen tot supermeester van het jaar.

Kleuterjuf

Juf Nicole van PCBS de Brug is de winnaar geworden van de superjuf verkiezing. Juf Nicole is kleuterjuf en weet de klas altijd om te toveren tot iets bijzonders, zoals een ziekenhuis of een dierentuin. Ook houdt de juf van verkleedfeestjes, maar heeft ze ook altijd tijd voor knuffels voor kinderen die het even extra nodig hebben.

De juf en meester waren beiden een beetje overdonderd door alle aandacht en mooie woorden die ze ontvingen van leerlingen, maar ook van de ouders. Ze gingen allebei met een prachtige oorkonde naar huis, die zo beloofden beiden, een mooi plekje krijgt in de eigen klas.

Foto: Claudia Vermaat. Meester Tim bij Radio Aalsmeer.