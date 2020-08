NK wielrennen: Zilver voor Nils Eekhoff

Rijsenhout – Tweede worden in Dwars door het Hageland, verrast worden met een contractverlenging bij zijn Team Sunweb, vervolgens een hoofdrol spelen en een zilveren medaille pakken op het Nederlands kampioenschap wielrennen. Het kon de afgelopen dagen niet op voor Nils Eekhoff uit Rijsenhout, die zondag op het NK na een uitputtende race alleen moest buigen voor wereldtopper Mathieu van der Poel. Hoe zwaar het was geweest? Puffende Van der Poel: “Een van de zwaarste wedstrijden die ik ooit heb gereden.” En Eekhoff: “Ik ben stikkapot, het was slopend.”

Voor Eekhoff was het middagje armpje drukken op twee wielen in het Drentse Wijster overigens in mineur begonnen. Geremd door materiaalpech moest hij kort na de start al extra krachten aanspreken om terug te keren in de spits van de wedstrijd. Vervolgens brak hij tachtig kilometer voor de finish met een gedurfde aanval de titelrace open.”Ik hoopte dat er renners zouden aansluiten”, zei Eekhoff. “Zo’n actie kost wat extra energie, maar ik had nog genoeg over.” Tien kilometer lang reed hij solo met een kleine voorsprong, waarna negen renners onder aanvoering van Van der Poel bij hem aansloten. De overige deelnemers konden meteen hun titelaspiraties opbergen.

Afmattend

Met nog een uur fietsen op het parcours met twee steile klimmetjes plaatste Van der Poel zijn beslissende aanval. Eekhoff, ingesloten in het groepje, kon niet direct reageren, maar ging even later alsnog in de achtervolging met Pascal Eenkhoorn, met wie hij vorige week een trainingsrondje had gemaakt in de Belgische Voerstreek. De leeggereden Eenkhoorn moest zijn vriend echter snel laten gaan waarna Eekhoff als een man van staal twintig kilometer lang soleerde tussen koploper Van der Poel en het eerste groepje achtervolgers. Hoe afmattend de wedstrijd was geweest illustreerden de tijdsverschillen op de streep. Eekhoff kwam anderhalve minuut na Van der Poel binnen en weer anderhalve minuut later volgde Timo Roosen als derde. Slechts zeventien renners reden de wedstrijd uit.

Owen Geleijn twaalfde

Behalve Nils Eekhoff kon ook Owen Geleijn terugkijken op een zeer geslaagd nationaal kampioenschap. In de categorie beloften finishte de eerstejaars renner uit wielerdorp Rijsenhout afgelopen vrijdag knap als twaalfde. De race werd in een ijzeren greep gehouden door renners van opleidingsploeg Jumbo-Visma. In overtal steunden ze een aanval van hun kopman Mick van Dijke en vier anderen. Dat bleek een misrekening. Van Dijke werd in de slotklim geklopt door Stijn Damen. Daarachter sprintte een sterk uitgedund peloton met veel Jumo-renners, onder wie Geleijn, om de overige ereplaatsen.

Foto: De medaillewinnaars van het NK wielrennen: links Nils Eekhoff, dan kampioen Van der Poel en Timo Roosen. Beeld: NOS.