Nils Eekhoff blinkt uit in stoffige gravelrace

Rijsenhout – Hij kon er niet omheen op de top van de Citadel in het Belgische Diest: “Ik kwam hier om te winnen, maar er was vandaag één iemand sterker”. Wielrenner Nils Eekhoff had afgelopen zaterdag vrede met zijn tweede plek in Dwars door het Hageland, de Vlaamse variant van de Toscaanse Strade Bianche. Op de scherpe slotklim met kasseien moest de Rijsenhoutse kopman van Team Sunweb het hoofd buigen voor zijn 26-jarige vluchtgezel Jonas Rickaert. “Toen Jonas aanzette voor de sprint zat ik tegen krampen aan en kon niet meer reageren”, erkende Eekhoff sportief.

Met Rickaert had Eekhoff in de slotfase van de race over kasseien, korte hellingen en vijftien lange gravelstroken gedurfd voor de aanval gekozen. Het duo ontsnapte dertig kilometer voor de streep van de spectaculaire race uit een kopgroep van veertien renners en bouwde, uitstekend samenwerkend, in dikke, opwaaiende stofwolken een voorsprong op van ruim een minuut. In het peloton slaagden de manschappen van Deceuninck Quick Step en Team Jumbo-Visma er daarna niet meer in de kloof te dichten. Vermeersch werd derde, de Fransman Sénéchal vierde en Belgisch kampioen Merlier vijfde.

Sterke en taaie uitblinker Eekhoff toonde zich voor de Vlaamse televisie heel even teleurgesteld over zijn gemiste kans op een eerste zege als beroepsrenner, maar vertelde ook genoten te hebben van de race. “Dit zijn de wedstrijden waar ik naar uitkijk”, zei hij met glunderende ogen.

Zondag in actie op NK

Aankomende zondag 23 augustus hoopt Nils Eekhoff ook te excelleren in het Nederlands kampioenschap in het Drentse Wijster. Drie dagen later, op woensdag, start hij als helper van kopman Michael Matthews in de Bretagne Classic, een World Tour-race. Beelden van het NK zijn te zien bij de NOS, het slot van de wedstrijd in Bretagne kan worden gevolgd op Eurosport. Na de genoemde races houdt Nils Eekhoff even relatieve rust in aanloop naar de vijfdaagse Binck Bank Tour (start 29 september in Zeeland) en de Belgische en Franse klassiekers in oktober

Twee dagen eerder dan Eekhoff, morgen vrijdag 21 augustus, kan ook zijn plaatsgenoot Owen Geleijn een gooi doen naar een nationale titel, eveneens in Drenthe. Geleijn start in de categorie beloften. Het korte parcours met zeventien beklimmingen van de VAM-berg moet het Rijsenhoutse talent met klimmersbenen passen.

Tristan Geleijn, broer van Owen, werd zondag in Amstelveen juniorenkampioen van De Amstel. In categorie 40-plus eindigde Edwin Commandeur (Aalsmeer) als tweede. Bij een tijdrit voor jeugdrenners in Spaarnwoude werd het Aalsmeerse UWTC-lid Jytte Timmerman zaterdag derde bij de 10- en 11-jarigen, haar eerste podiumplek.



BIJSCHRIFT:

Nils Eekhoff (wit shirt) en Jonas Rickaert banen zich een weg tussen het stof op een gravelstrook in de Belgische Demervallei.Beeld: Sporza, vrt.