Nieuwkoop slaat 1e paal voor nieuwbouw

De Kwakel – Woensdag 13 juni is de eerste paal geslagen van het nieuwbouwproject van Nieuwkoop Europe. Het bedrijf dat zowel importeert, kweekt als handelt in hydrocultuur, potplanten en plantenbakken gaat haar organisatie uitbreiden met circa 25.000 vierkante meter, grenzend aan de huidige locatie van 75.000 vierkante meter in De Kwakel aan de Hoofdweg. “Hiermee vergroot de onderneming niet alleen haar productiecapaciteit, maar schept ook ruimte voor operationele en logistieke optimalisatie”, vertelt Danny Gerritsen, Algemeen directeur van Nieuwkoop Europe.

Groeiende vraag naar planten

De laatste jaren is er steeds meer aandacht ontstaan voor groen in woon-, werk- en leefomgeving. Met name de positieve effecten van planten op de gezondheid, het arbeidsklimaat en ieders welbevinden zijn een veelvoorkomend onderwerp in vakbladen, landelijke media en woonbladen. Als gevolg hiervan is de vraag naar planten flink toegenomen.

Slimmer en efficiënter

Door het concentreren van de import, productie en handelsactiviteiten op één locatie kan het bedrijf optimaal profiteren van haar schaalvoordelen. Een belangrijk onderdeel van het nieuwbouwproject is dan ook de herziening van de interne logistieke operatie, waarbij de productie- en handelsfunctie beter op elkaar worden afgestemd en de logistieke lijnen zo kort mogelijk worden. De planning is dat de nieuwbouw in mei 2019 wordt opgeleverd.

Jongeren zijn de toekomst

De drie kinderen van Henk Nieuwkoop, Algemeen directeur en DGA van het bedrijf, hebben de eerste paal geslagen. Henk Nieuwkoop zegt: “Het is van belang dat wij jongeren enthousiasmeren voor een toekomst in de sierteeltsector. De sector biedt namelijk kleurrijke kansen voor een nieuwe generatie.” Zijn zoon Bruno (14 jaar) kan in ieder geval niet wachten om op de stoel van zijn vader te zitten.