Sterke groei export planten in oktober

Aalsmeer – Dankzij een sterke groei van vooral de plantenexport in oktober is de exportwaarde inclusief die van de bloemen vergelijkbaar met vorig jaar: € 5,1 miljard. Dit betekent volgens Floridata dat het record van € 6 miljard kan worden geëvenaard. De sector speelt in op de positieve effecten van groen, in het retailsegment is de groei structureel en de digitalisering zet door. Maar de afhankelijkheid van valuta en Brexit blijven zorgwekkend, stelt de VGB.

Record in zicht

Na de eerste drie kwartalen dit jaar stond de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland op een achterstand van 1%. Dankzij de groei met 5% in oktober is de daling nagenoeg weggewerkt en staat de teller op € 5,1 miljard. De plantenexport steeg in oktober met 10% en staat cumulatief op een plus van 3% (€ 2 miljard). De bloemen plusten er in oktober 3% bij, maar in totaal is de achterstand nog 2% (€ 3,1 miljard). ”Met nog twee maanden te gaan is het record van € 6 miljard van 2017 weer in zicht. Maar dat vergt best wel inspanningen van de exporterende groothandel”, stelt VGB-directeur Matthijs Mesken.

Groenbeleving stimulans

Nederlandse groothandelaren constateren, dat de positieve effecten van groen op leefklimaat en welbevinden steeds breder worden gewaardeerd. ”Wij weten dat al jaren en de communicatie hierover begint nu vruchten af te werpen”, verklaart Danny Gerritsen van Nieuwkoop Europe. ”En het is structureel, daarom kunnen we nu weer uitbreiden”, verwijst hij naar de nieuwbouw bij de vestiging in De Kwakel.

”Wat eerst een hype leek, is nu een trend geworden”, vult John Buskermolen van Waterdrinker Aalsmeer aan. Stefan Verhoeff, algemeen directeur van retailspecialist Van Dijk Flora heeft het idee, dat planten bij jongeren populairder zijn. ”Planten lijken in de schappen van supermarkten een grotere plaats te krijgen, bloemen stabiliseren”, neemt hij waar. ”En wat voor planten meewerkt is dat consumenten over het algemeen toch iets meer te besteden hebben.”