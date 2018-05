Eerste paal voor nieuwbouw IKC Triade

Aalsmeer – Op dinsdag 29 mei is aan de Dreef in het bijzijn van de samenwerkings-partners de eerste paal geslagen voor het nieuwe gebouw van het Integraal Kind Centrum Triade. IKC Triade opent hier binnenkort haar deuren voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Solidoe Kinderopvang en Stichting Jong Leren bieden opvang en onderwijs onder één dak, vanuit een gedeelde pedagogische visie. Het klimaatvriendelijk gebouw maakt gebruik van restwarmte en niet meer van gas. IKC Triade opent naar verwachting medio 2019 haar deuren.

Directeur van IKC Triade Laura van Rossen: “We zijn ontzettend blij dat de eerste paal van ons nieuwe gebouw geslagen is. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar met deze concrete stap komt ons doel steeds dichterbij. Met het IKC creëren we een omgeving waar kinderen zich op alle mogelijke manieren kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en ondernemende wereldburgers. Kinderen hebben behoefte aan andere vaardigheden dan vroeger en wij spelen daarop in. Naast een sterke basis voor rekenen en taal bieden wij een palet aan activiteiten om brede interesse op het gebied van multimedia, sport en cultuur te ontwikkelen en natuurlijk sociale vaardigheden. Dit alles met een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning. IKC Triade is een plek waar wij kinderen een veilige en uitdagende omgeving bieden. Met dit aanbod ontzorgen wij Aalsmeerse ouders; hun kind kan van de kinderopvang naadloos doorstromen naar de basisschool. Hij of zij kent dan het gebouw, de kinderopvang begeleiders en de leerkrachten en ervaart daardoor minder verschil in manier van leren en spelen tussen opvang en school.”

Nieuwe directeur

Laura van Rossen is per 1 mei gestart als directeur van IKC Triade: “Intussen werk ik alweer bijna 12 jaar met veel plezier in het onderwijs. Hiervoor heb ik 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt voor grote ICT bedrijven. In de praktijk merk ik dat deze combinatie een sterke basis is voor het leiden van een school. Mijn missie is om alle kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. Elk kind verdient dagelijks persoonlijke aandacht. Ik ga uit van maximale mogelijkheden voor ieder kind en streef naar het creëren van kansen.”

Duurzaam en eigentijds aanbod

Het nieuwe gebouw, de buitenruimte en de pedagogische visie zijn ingericht met bijzondere aandacht voor sport en beweging. Zogenaamde ‘ateliers’ bieden de mogelijkheid om op eigentijdse manier te leren en samen te werken. Samenwerken en jezelf presenteren komen hier volop bij aan bod. In het gebouw wordt veel gebruik gemaakt van glas, zodat het een open en transparant karakter krijgt. Het nieuw te bouwen IKC Triade is duurzaam en participeert in het realiseren van een energieuitwisselingsnet ‘Warmte-koude uitwisseling Hornmeer’. Hierbij wordt restwarmte ingezet voor de omgeving, waaronder IKC Triade. De komende periode kan de voortgang van IKC Triade gevolgd worden via: www.ikctriade.nl

Fotobijschrift:

V.l.n.r. Robbert-Jan van Duijn (wethouder Onderwijs Aalsmeer), Monic van Diemen (directeur Solidoe Kinderopvang), Laura van Rossen (directeur IKC Triade), Tom Houtkamp (medewerker huisvesting Stichting Jong Leren), John van Veen (bestuurder Stichting Jong Leren), Paul Bronstring (bestuurder Stichting Jong Leren en Nicole de Ridder (vestigingsmanager Solidoe Kinderopvang).