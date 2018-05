BTW-verhoging raakt bloemist fors

Amstelland – Verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent kost de Nederlandse bloemisten 52,4 miljoen euro (3 procent) aan omzet, 415 banen (4 procent) en duwt zo’n 15 procent van de 3.000 winkeliers over de rand van de afgrond. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Bloemisten Winkeliers (VBW) naar de effecten van de door het kabinet aangekondigde BTW-verhoging in de deze branche, dat is uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Decisio. “Het is onbegrijpelijk dat het kabinet de BTW verhoogt zonder eerst naar de effecten te hebben gekeken. En die zijn desastreus voor de bloemisten”, zegt VBW-directeur Marco Maasse.

“De BTW-verhoging raakt vooral consumenten met een kleine portemonnee. Voor hen worden bloemen en planten gewoon te duur. En dat geldt net zo goed voor groente en fruit en vele andere levensmiddelen. De effecten in andere branches zullen dan ook niet veel anders zijn.” Maasse wijst erop dat BTW-verhoging zijn branche veel meer kost dan dat het de schatkist oplevert; de opbrengst voor de overheid is door Decisio becijferd op 21,3 miljoen euro. “Ondertussen moeten bloemisten hun deuren sluiten, verliezen mensen hun baan en stimuleren we het kopen over de grens. Ook andere verkooppunten van bloemen en planten zullen dit in hun dagelijkse bedrijfsvoering merken.”

Lik op stuk

Volgens de VBW blijkt ook uit ontwikkelingen in het buitenland dat de plannen onverstandig zijn. Zo heeft de Spaanse overheid in 2012 een BTW-verhoging van 8 naar 21 procent op bloemen en planten doorgevoerd. Dit zorgde voor een grote terugval in omzet bij Spaanse bloemisten. Die daalde tussen 2012 en 2014 met 27 procent. VBW-directeur Maasse: “Volgens de Spaanse bloemisten autoriteit (AEFI) is in die twee jaar tijd 23 procent van haar leden failliet gegaan. Een Franse BTW-verhoging in de jaren negentig werd binnen twee jaar alweer teruggedraaid toen bleek dat de werkgelegenheid met 7 procent (11.000 banen) was gedaald.”

MKB-Nederland

Volgens directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland maakt een groot aantal branches in zijn achterban zich zorgen. “Kappers, sportscholen, mediabedrijven, schoenherstellers, de recreatiesector, ze vrezen allemaal een flinke klap van de BTW-verhoging. Een aantal branches is nog bezig om de effecten in kaart te laten brengen. Volgende maand organiseert MKB-Nederland een bijeenkomst met de betreffende branches en staatssecretaris Menno Snel van Financiën en overhandigen we hem daarvan de resultaten.”

Van tafel

VBW-directeur Maasse: “De voorgenomen maatregel hebben desastreuze gevolgen voor de bloemist maar ook voor de consument. Ik kan me niet voorstellen dat onze regering verantwoordelijk wil zijn voor deze economische gevolgen. Wij roepen de politiek dan ook op deze plannen te herzien. Een btw-verhoging op bloemen en planten is om vele redenen echt een heel slecht plan en past niet bij de eigen ambities van dit kabinet.”