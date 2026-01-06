Nieuwjaar start met muzikale steun

Wilnis – Muziekvereniging Viribus Unitis heeft het nieuwe jaar feestelijk ingeluid met een succesvolle oliebollen- en appelflappenactie. Vanaf de vroege ochtend gingen 31 december de vrijwilligers aan de slag en bakten maar liefst 800 oliebollen en appelflappen, goed voor zo’n 50 kilo meel. Rond het middaguur waren de lekkernijen vrijwel uitverkocht.

De vereniging hield vast aan een oeroud recept, dat al generaties meegaat en in de hele gemeente bekend is. Vooral de ambachtelijke appelflappen zijn bijzonder, want deze worden tegenwoordig nog maar zelden op deze traditionele manier gemaakt.

De actie werd gedragen door een enthousiast team: Annet van Bommel penningmeester, Mirthen Breewel, Emma Rietveld, Petra Norden, Daan Vrieling en Iris Vrieling. Hun inzet leverde een mooie opbrengst op, die volledig ten goede komt aan scholenprojecten. Daarmee wil Viribus Unitis kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met muziek en hen in groepsverband leren een blaasinstrument bespelen. Viribus Unitis is gevestigd aan de Pr. Joostlaan 1 in Wilnis en blijft zich inzetten voor muziekeducatie in de regio.

Oliebollenactie voor muziekeducatie. Foto: aangeleverd.