Nieuwe regels toeristische verhuur woningen en B&B

De Ronde Venen – Vanaf 1 september 2025 geldt in De Ronde Venen een registratieplicht voor toeristische verhuur van woonruimte. Iedereen die (een deel van) een woning verhuurt of een Bed & Breakfast exploiteert, moet een registratienummer aanvragen. Dit nummer wordt vermeld in advertenties en op verhuurplatforms zoals Airbnb en Booking.com. Het aanvragen van een registratienummer is gratis en kan eenvoudig via toeristischeverhuur.nl.

Meldplicht vanaf 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 geldt daarnaast een meldplicht voor verhuur van (een deel van) de woning waarbij de eigenaar tijdens de verhuurperiode niet aanwezig is. Elk verblijf moet vooraf worden gemeld in het landelijke meldsysteem. Het maximumaantal verhuurnachten per kalenderjaar is 60 nachten.

Doel van de nieuwe regels

De gemeente wil met deze regels overlast beperken, druk op de woningmarkt verminderen en zorgen voor een goede balans tussen toerisme en leefbaarheid. Op dit moment is er weinig inzicht in het aantal Bed & Breakfasts en andere vormen van toeristische verhuur. De registratie- en meldplicht geven dat inzicht.

Meer informatie over de nieuwe regels en het aanvragen van een registratienummer staat op derondevenen.nl. Vragen kunnen worden gesteld via het contact-formulier op de website.

