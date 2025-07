Wilnis – Na de zomervakantie start NME-centrum De Woudreus met een nieuwe natuurclub: Expeditie Woudreus. Tijdens deze club leren kinderen vaardigheden om te kunnen overleven in de natuur. Ze gaan onder meer eten zoeken, een schuilplaats maken, bruggen bouwen, evenwicht oefenen, water filteren en vuur maken. Door samen te werken ervaren de kinderen dat overleven in de natuur gemakkelijker en leuker is in een groep.

De club is voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Clara Timmerman van Paardebloem Natuuractiviteiten begeleidt de club samen met het vrijwilligersteam van het NME-centrum De Woudreus. De meeste activiteiten vinden buiten plaats. De start van de club is woensdag 10 september tot aan de kerstvakantie. Data: 10 en 24 september, 8 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december. Tijd van 14.30 tot 16.15 uur. De kosten zijn 20 euro per kind voor de hele reeks.

Meer informatie en aanmelden kan via www.dewoudreus.nl. Ga naar de pagina ‘activiteiten’. NME- Centrum. De Woudreus ligt aan de rand van het Speelwoud, achter dorpshuis De Willisstee, in Wilnis. De natuurclub wordt mogelijk gemaakt met subsidie van het project ‘Groen doet Goed’.

Op de foto: Door samen te werken ervaren de kinderen dat overleven in de natuur gemakkelijker en leuker is in een groep. Foto: aangeleverd.