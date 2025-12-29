Nieuwe kinderburgemeesters Yanaika en Lars vol enthousiasme

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen staat op het punt twee nieuwe kinderburgemeesters te verwelkomen. Het college van burgemeester en wethouders draagt Yanaika Valentijn (10) uit Wilnis en Lars Kompier (10) uit Mijdrecht voor. In januari beslist de gemeenteraad over hun officiële benoeming, wat een formaliteit lijkt. Daarmee nemen zij het stokje over van Nina van Kouwen en Thijs Hoogerdijk, die sinds begin dit jaar deze bijzondere rol vervulden.

Persoonlijk bericht

Voor Yanaika en Lars begon het avontuur met een onverwachte verrassing. Burgemeester Rosan Kocken bracht het nieuws persoonlijk bij hen thuis en overhandigde een pakket vol lekkernijen. “Het was ontzettend leuk om de filmpjes en motivaties van alle kinderen te zien”, vertelt Kocken. “Er zaten zoveel goede ideeën tussen dat het lastig was om een keuze te maken. Samen met de wethouders kijk ik ernaar uit om met Yanaika en Lars op pad te gaan.”

Yanaika Valentijn woont in Wilnis en zit op basisschool Vlinderbos. Ze omschrijft zichzelf als enthousiast, creatief en vrolijk. Paardrijden en buitenspelen zijn haar favoriete bezigheden. In haar motivatie benadrukt ze het belang van speeltuinen: “Ik vind het belangrijk dat ze worden verbeterd en schoon blijven. Kinderen spelen steeds minder buiten, leuke speeltuinen helpen daarbij.” Daarnaast wil ze aandacht besteden aan eenzaamheid en plannen maken om mensen blij te maken. Ook wil ze zich inzetten om ruzies tussen kinderen te voorkomen.

Keuze op Yanaika en Lars

Lars Kompier komt uit Mijdrecht en is leerling van basisschool De Fontein. Hij houdt van voetbal en tennis en noemt zichzelf fantasierijk en behulpzaam. Voor Lars is het kinderburgemeesterschap vooral een leerzame ervaring: “Het lijkt me superleuk om bij activiteiten in onze gemeente betrokken te zijn. Ik kan er veel van leren.”

Alle kinderen uit groep 7 in De Ronde Venen konden zich aanmelden voor deze functie. Het college van B&W beoordeelde de inzendingen op basis van motivatie en creatieve filmpjes. Uiteindelijk viel de keuze op Yanaika en Lars, die volgens het college niet alleen sprankelende ideeën hebben, maar ook laten zien dat ze zich willen inzetten voor anderen.

Meer dan een titel

De rol van kinderburgemeester is meer dan ceremonieel. Het biedt kinderen een stem in lokale kwesties en betrekt hen actief bij gemeentelijke activiteiten. Voor Yanaika en Lars betekent dit dat zij aanwezig zullen zijn bij evenementen, meedenken over jeugdbeleid en een brug vormen tussen de gemeente en jonge inwoners. Met hun benoeming wil De Ronde Venen laten zien dat participatie begint bij de jeugd. Als de gemeenteraad in januari instemt, zullen Yanaika Valentijn en Lars Kompier officieel het gezicht worden van jonge betrokkenheid in de gemeente.

Yanaika benadrukt het belang van speeltuinen. Foto: aangeleverd.