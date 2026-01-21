Nieuwe jaar spannend begonnen voor Kunst in de Ronde Venen

De Ronde Venen – Vrijdag 16 januari was de nieuwjaarsreceptie van de vereniging Kunst in de Ronden Venen. Frank Zwinkels hief het glas op komend jaar, wat spannend is begonnen. Er was een nieuwe huurder van het pand in zicht maar die heeft zich weer teruggetrokken. De vereniging zit nu al jaren in de Lindeboom naast boekenwinkel Mondriaan. Echter, het pand waarin de vereniging huist, wordt gehuurd en als er een eventuele nieuwe huurder zich aandoet is het toch voor eenieder weer spannend of iedereen mag blijven. Emmalia Bijker is inmiddels de nieuwe voorzitter en gaat met veel plezier het voorzitterschap aan.

Beeld: Wilco de Vries.