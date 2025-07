NAVO-top hoogtepunt spotters Uithoorn en De Ronde Venen

Regio – Vanaf dat bekend werd dat de NAVO-top 24 en 25 juni in Den Haag zou worden gehouden, begon bij menig vliegtuigspotter in Uithoorn en De Ronde Venen het bloed sneller te stromen.

Toen kort ervoor werd aangekondigd, dat president Trump definitief zou deelnemen aan de top liep de spotterskoorts nog verder op, er zou nu zeker een invasie van regeringsvliegtuigen komen.

Waar voor de meeste Nederlanders de top maar twee dagen zou duren betekende het voor de vliegtuigspotters al weken van tevoren goed opletten. Immers het bezoek van de president van Amerika staat garant voor het overbrengen van een serie auto’s (waaronder The Beast), de twee Marines helikopters en een grote hoeveelheid verbindingsapparatuur en vracht voor de beveiliging. Hiervoor waren maar liefst zeven C-17 Globemaster III vrachtvliegtuigen nodig, waarvan de eerst twee al op 13 juni op Schiphol zijn geland.

De 24e kwamen alle regeringstoestellen een voor een binnen op de Zwanenburgbaan en op de wegen waar ze goed te fotograferen waren, stond het zwart van de spotters en fotografen zodat de politie de straat Tweeduizend El uiteindelijk moest afsluiten omdat er echt niemand meer bij kon.

Goede foto

Spotters die een kaartje hadden weten te bemachtigen voor de open bus tour werden onder politiebegeleiding langs de Polderbaan gereden om van die kant foto’s te kunnen maken. En uiteindelijk verscheen aan het begin van de avond op de schermen de Air Force-1, iets later dan gepland. Veel spotters stonden bij de Zwanenburgbaan, maar op het allerlaatste moment werd besloten het toestel op de Kaagbaan te laten landen. En dus kwamen op het laatste moment veel auto’s aan racen in de hoop toch nog een goede foto te kunnen maken. Nadat de lange stoet auto’s over de afgesloten A4 naar Den Haag was vertrokken keerde de rust voor de dinsdag terug. Echter was dit van korte duur.

Woensdag in de loop van de middag vertrokken alweer de eerste regeringstoestellen en kon Schiphol opnieuw rekenen op enkele duizenden spotters. Grote en kleine vliegtuigen werden haarscherp op de foto vastgelegd. Omdat de Aalsmeerbaan in gebruik was kon het vertrek van de meeste regeringsleiders in Uithoorn prima gevolgd worden. Zo kwam de Oekraïense minister van defensie in een oude Antonov-26 van Ukrainian Air Force laag over Meerwijk. Uiteraard was het hoogtepunt opnieuw de Air Force-1 van president Trump.

Lang werd gespeculeerd over de vertrektijd, maar wie de politiehelikopters volgde boven de A4 kon het aardig inschatten. Onze fotograaf had een goede plek uitgekozen en legde het presidentiële toestel prachtig vast toen het net los kwam van de Kaagbaan.

