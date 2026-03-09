Nationale Boomfeestdag gevierd in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Meer dan 300 leerlingen vierden op 4 en 5 maart de Nationale Boomfeestdag in De Ronde Venen. Samen met bestuurders en vrijwilligers werd er gesnoeid en geknot. Zo wordt ook dit jaar weer bijgedragen aan een gezondere en groenere leefomgeving.

Al sinds 1957 wordt op de derde woensdag van maart de Nationale Boomfeestdag gevierd. De traditie zorgt voor bewustwording voor het belang van een duurzame en groene leefomgeving. Al meer dan 30 jaar viert gemeente De Ronde Venen dit feest samen met NME-centrum De Woudreus.

‘Geweldig’

Burgemeester Rosan Kocken en kinderburgemeester Yanaika Valentijn trapten het feest woensdag in Wilnis af. Kinderen van de Vlinderbos snoeiden er daarna op los in Het Speelwoud. Burgemeester Rosan Kocken: “Het is mijn eerste Boomfeestdag als burgemeester. Geweldig hoe de kinderen op deze manier nog altijd meer leren over het belang van een groene omgeving.”

Donderdag waren wethouder Maarten van der Greft en kinderburgemeester Lars Kompier aanwezig voor het startsein bij het Tiny Forest in Mijdrecht. Daar gingen kinderen van de Fontein vervolgens lekker aan de slag. Wethouder Maarten van der Greft: “Het enthousiasme van de leerlingen laat elk jaar weer zien hoe belangrijk het is om samen met de natuur bezig te zijn. Door te leren over planten en bomen, ervaren ze hoe groen bijdraagt aan een gezonde toekomst. Dat sluit perfect aan bij het groene hart van De Ronde Venen.”

Tiny Forest

In de gemeente zijn drie Tiny Forests. Deze zijn in 2020 en 2021 aangelegd en geadopteerd door De Fontein, Twister en De Windroos en Kidscollege. Scholen kunnen hun leerlingen hier lesgeven en meer leren over de planten die er groeien en de beestjes die er leven. De Tiny Forests zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk om in te spelen en struinen. Tijdens de Boomfeestdag zijn kinderen van een drietal scholen in de Tiny Forests aan de slag gegaan.

Tijdens de Boomfeestdag zijn schoolkinderen in de Tiny Forests aan de slag gegaan. Foto: aangeleverd.