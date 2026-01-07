Na ongeregeldheden: Lokaal en Fair wil centrale vuurwerkshow als alternatief

De Ronde Venen – De jaarwisseling van 2026 verliep in De Ronde Venen niet zonder problemen, al bleef de schade beperkt. Maar wat is beperkt. Er ging naast traditioneel knallende bommen vooral veel siervuurwerk de lucht in. Het leverde niet alleen klachten op over overlast en gevaarlijke situaties, maar ook zorgen over dierenwelzijn en schade aan eigendommen. Politie en handhaving konden niet overal tegelijk zijn, waardoor het gevoel van onmacht bij bewoners groeide.

Dorpsshows

Politieke partij Lokaal en Fair ziet in deze situatie een kans om het tij te keren. De partij wil onderzoeken of per dorp een centrale vuurwerkshow kan worden georganiseerd, legaal, veilig en vooral samen met inwoners. “Nu is het moment om een nieuwe traditie te starten”, zegt fractievoorzitter Simone Borgstede. “Door dit op dorpsniveau te doen, zorgen we ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en samen genieten van een mooie vuurwerkshow op oudejaarsavond.”

Bredere visie

Lokaal en Fair heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. De kern: mag een dorpsraad optreden als organisator of initiatiefnemer van zo’n show? Welke ondersteuning biedt de gemeente op het gebied van vergunningen, veiligheid en communicatie?

Het voorstel past in de bredere visie van Lokaal en Fair: meer ruimte voor initiatieven van onderop. Niet alles hoeft vanuit het gemeentehuis bedacht, vindt de partij. Dorpen moeten zelf keuzes kunnen maken over tradities en evenementen die hen raken.

Op de foto: Lokaal en Fair wil centrale vuurwerkshow als alternatief. Foto: aangeleverd.