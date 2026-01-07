Mijdrecht/Wilnis – Het zondagmiddagconcert ’Music for a while’, 11 januari om 15.00 uur in de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein te Mijdrecht/Wilnis, door het Vogelsang Trio uit Aken, zal nieuwe muzikale werelden openen en alle grote gevoelens aanraken: liefde, verlies, verlangen, overgave, verwondering en vergankelijkheid.

Het ensemble, dat bestaat uit sopraan Natalie Stercken, gitarist Olesii Morozov en organist Marcel van Westen, laat zich niet begrenzen. Hun muziek is een reis door de tijd, waarin tijdperken zich vermengen, traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten en elke melodie een verhaal vertelt.

Met hun charismatische podium-presentatie, subtiele humor en vurige expressie maken ze van elk concert een onvergetelijke ervaring. Belangstellenden gaan onder meer muziek horen van Henry Purcell en Ralph Vaughan Williams, maar ook van Georg Friedrich Händel en Reynaldo Hahn.

De kerk is open vanaf 14.30 uur. Het concert is vrij toegankelijk en na afloop is iedereen welkom in de S.e.T. Residentie naast de kerk om na te praten met de musici en met elkaar. De deurcollecte is bestemd voor IPSO Centrum ’t Anker, een ontmoetingsplaats voor iedereen die met kanker in aanraking is gekomen: (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden.

Meer informatie: www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Vogelsang Trio uit Aken belooft muzikale reis langs diepste emoties. Foto: aangeleverd.