Muzikaal vuurwerk uit Wenen in De Schutse

Uithoorn – Op zondag 13 januari ontsteekt het Amsterdam Wind Quintet muzikaal vuurwerk uit Wenen. Tim Wintersohl (fluit), Marije Clemens (hobo), Hanka Clout (klarinet), Stefan Danifeld (hoorn) en Maria Yanez (fagot) hebben een nieuwjaarsconcert in Weense sfeer samengesteld, dat een feest van herkenning te weeg zal brengen bij het publiek. Naast lichte muziek van Rossini, Händel, Monti, Beethoven en Brahms is de Strauss-familie ruimschoots vertegenwoordigd met vader en zoon Johann Strauss.



Strauss en meer

Het concert wordt geopend met de ouverture ‘Die Fledermaus’ (zoon) en besloten met de twee beroemde stukken waarmee op 1 januari ook altijd het Nieuwsjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker eindigt: ‘An der schönen blauen Donau’ (zoon) en de Radetzky-Mars (vader). Met recht vuurwerk uit Wenen! Verder brengen de vijf blazers een kwartet van Rossini, enkele delen uit de Music for the Royal Fireworks van Händel, de vurige Czardas van Monti, variaties op een Mozart-thema van Beethoven en een meeslepende Hongaarse dans van Brahms.



Kaartverkoop en informatie

Dit nieuwjaarsconcert wordt georganiseerd door de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) en vindt plaats op zondag 13 januari om 14.30 uur in De Schutse te Uithoorn. Losse kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via de website van de SCAU: www.scau.nl Jongeren tot en met zestien hoeven slechts 7,50 euro te betalen. Ondertussen is ook de losse kaartverkoop begonnen in de boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). De resterende kaarten worden vanaf 14.00 uur aan de zaal verkocht. Op de website van de SCAU is uitgebreide informatie te vinden over het Amsterdam Wind Quintet.

Foto: Jerry Knies