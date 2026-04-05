Music in the Air (148): Boris Bouwense

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Aalsmeerder Boris Bouwense begon jong met pianospelen en stapte later over op saxofoon. Tegenwoordig blaast hij in The Cover Crew.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Boris?

“Heel belangrijk, het allermooiste in mijn leven.”

Wanneer is het allemaal begonnen?

“Vanaf mijn 9e jaar, ik begon met piano spelen (zelfstudie ) en op mijn 11e kreeg ik voor het eerst pianoles. Mijn moeder speelde ook piano, mijn oom tenor sax en dat wilde ik ook graag. Op mijn 15e ging ik saxofoon spelen, ik hield van jazz, van Charlie Parker. Ik hou ook van funk.

Mijn vader nam mij eens mee naar een concert van Maceo Parker (overigens geen familie van Charlie ) en dat vond ik echt te gek. Mijn zoon heet ook Maceo. Zeven jaar geleden bezochten we een optreden van Maceo Parker in Carré in Amsterdam. Mijn vrouw Stella had geregeld dat ik en mijn zoon hem konden ontmoeten. Maceo vond het erg bijzonder dat onze zoon naar hem is vernoemd.”

Je speelde ook in bands?

“Ja, sinds mijn 16e in de Aalsmeerse band Hasty Marriage en in King Pelican. Tegenwoordig maak ik deel uit van The Cover Crew, met mijn tenor sax. Een heerlijke band waarin ik mij uitstekend kan uitleven.”

Zijn er momenten die je zijn bij gebleven?

“Met Hasty Marriage speelden wij eens in het café van poppodium de Duycker in Hoofddorp. Daar trad De Dijk op en wij mochten pas na het optreden van hen gaan spelen. Je kunt dus zeggen: je hebt een voorprogramma, de hoofdact, maar bij ons spreken wij dan van een ‘naprogramma’. Wij mochten daar geen nummers van De Dijk spelen.

Met The cover Crew traden we een keer ergens op bij de plaatselijke Rotary club. We zouden om 21.00 uur gaan beginnen, maar er kwam nog niemand opdagen, die Rotary leden zaten nog na te tafelen… Wij dachten: waar blijven ze nou toch?! Onze zangeressen bleven eerst in de kleedkamer. We zijn toen maar een intro gaan spelen, dat werd een lang nummer. Ik stond buiten met een ‘schud-eitje’ om wat sfeer te creëren, en ja, daar kwamen één voor één de Rotary leden binnendruppelen. Het werd een geweldig optreden!”

Heb je een mooi muzikaal moment beleefd?

“Wat mij bij is gebleven is het optreden van Maceo Parker in Carré en een jaar geleden heb ik Cory Wong gezien, dat was super!”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Met The Cover Crew wil ik graag lekker blijven spelen, ik heb het erg naar mijn zin!”

Boris Bouwense (tweede van links) in de band ‘The Cover Crew’. (Eigen foto).