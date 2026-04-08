Mooie opbrengst voor Hersenstichting

De Ronde Venen – De jaarlijkse collecteweek van de Hersenstichting heeft in De Ronde Venen opnieuw een mooi bedrag opgeleverd. Van 26 tot en met 31 januari trokken tientallen collectanten door Mijdrecht, Amstelhoek, De Hoef, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersenaandoeningen.

De collecteorganisatoren uit de verschillende kernen spreken van een geslaagde actie en bedanken alle vrijwilligers én alle inwoners die hebben bijgedragen. “De inzet was groot en de giften gul. Dat waarderen wij enorm”, aldus de organisatie. De collecteweek resulteerde in de volgende bedragen: Mijdrecht, Amstelhoek en De Hoef: 2.438,99 euro, Vinkeveen en Waverveen: 3.664,33 euro en Wilnis 3.636,74 euro.

Met de totale opbrengst ondersteunt de Hersenstichting onderzoek en innovaties, voorlichting en initiatieven die helpen om hersenaandoeningen eerder te herkennen en beter te behandelen. De stichting benadrukt dat deze ondersteuning direct bijdraagt aan een betere toekomst voor mensen die leven met een hersenaandoening.

Op de foto: Mooie opbrengst voor de Hersenstichting. Foto: Hersenstichting.

