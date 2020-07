Monfleurique sluit eind augustus haar deuren

Aalsmeer – Monique Bonhof, eigenaresse van bloemenkiosk Monfleurique op het Raadhuisplein, gaat er na ruim tien jaar mee stoppen. Ze vertelt: “Ik vind het nog steeds heerlijk werk hoor, maar zeven dagen in de week bezig zijn is best veel. Het is gewoon mooi geweest en ik wil gezond oud worden.”

Wat Monique vooral gaat missen is haar klantenkring. “Die Aalsmeerse gezelligheid. Tja, en ik word gewoon blij van bloemen. Gelukkig heb ik een leuke betrekking gevonden in de bloemenbranche. Daar ligt mijn hart.”

Zaterdag 29 augustus is de laatste dag dat Monfleurique is geopend. En alles moet voor die tijd weg. Het loont de moeite om in de kiosk te komen snuffelen naar vazen, bloempotten, accessoires en uiteraard tot de laatste dag verse bloemen en mooie boeketten.

“Daarna neem ik eerst lekker een maandje vrij.” Aldus de vrolijke onderneemster die vanaf haar zestiende al met bloemen bezig is. Tot slot: “Ik hoop al mijn vaste klanten nog even te zien voor 29 augustus om ze persoonlijk te bedanken. Ik heb het hier enorm naar mijn zin gehad!”

Door Miranda Gommans