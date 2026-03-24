Moeizame winst Argon bij Arsenal

Mijdrecht – Het spel van Argon tegen staartploeg Arsenal uit Amsterdam had zaterdag een bedenkelijk niveau. De thuisploeg met technisch behoorlijke voetballers weerde zich behoorlijk en drukte Argon dikwijls terug op de eigen helft. De scoringsmogelijkheden waren er soms wel, maar de nauwkeurigheid ontbrak helemaal. De scheidsrechter paste zich goed aan bij het bedenkelijke spelniveau en nam soms onbegrijpelijke beslissingen. Toch werd het doelpunt dat door Argon na twintig minuten werd gescoord uiteindelijk het winnende 0-1.

In de beginfase stond Argon behoorlijk onder druk, die fase was duidelijk voor de thuisploeg, maar Argon bleef een tegendoelpunt bespaard. De eerste van de schaarse mogelijkheden voor de bezoekers was een poging van Bas Schaefers, na een hoekschop schoot hij hard in maar over. Ook een poging van Tristan Wallet ging naast. Pas in minuut 20 bereikte een pass van Quint Piris de meegekomen Tristan Wallet die met een intikkertje de 0-1 stand op het scorebord zette. Arsenal probeerde wel wat terug te doen, met name de hoekschoppen bleven een gevaar. Doelman Tobias Ravelli tikte bij de eerste hoekschop de bal corner en bij andere pogingen van Arsenal hield Ravelli het hoofd koel. Verder kreeg de thuisploeg nog wel mogelijkheden maar het vizier van de aanvallers stond niet goed afgesteld. In de slotminuut voor rust kreeg Mike Nusse nog een schietkans, echter hij mikte te hoog.

Tegenhouden

Het vervolg bleef spannend, Argon produceerde in de beginfase wel een fraaie aanval, maar de afronding van Tristan Wallet liet te wensen over; de bal scheerde over de doellat. Maar even later scoorde Argon wel: een voorzet van links werd door de jonge doelman Lars van Gelder niet onderschept, omdat hij door een eigen speler bij een duel omver werd gekegeld, daardoor kon een Argonspeler gemakkelijke scoren. Helaas werd dit doelpunt door de scheidsrechter om onduidelijke reden afgekeurd.

Met nog een half uur te gaan moesten twee spelers vervangen worden, Yannick van Doorn (toch al niet fit begonnen) en Milan Keizer maakten plaats voor Justin Schouten en Cas Jansen. Even later na een knappe redding van doelman Ravelli kwam ook Niels de Vries in het veld. Ritchie Zinga miste een mooie gelegenheid voor open doel en kreeg even later opnieuw een kans, nu verdween de bal richting Schinkel. De scheidsrechter regelde in de slotfase nog een paar cadeautjes voor de thuisploeg via een paar vrije trappen op rand strafschopgebied, maar Arsenal pakte die niet uit. Inmiddels kwam ook Mika Keizers in het veld, die in de slotfase zijn inzet onschadelijk gemaakt zag worden door de uitstekende doelman van Arsenal. De scheidsrechter trok nog negen minuten tijd bij, maar Argon bleef dankzij doelman Ravelli aan de goede kant van de magere score.

Zaterdag komt concurrent Amstelveen Heemraad naar Mijdrecht.

Op de foto: Doelpuntmaker Tristan Wallet. Foto: Hans van Gelderen.