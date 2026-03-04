Middagconcert Harmony in Voices

Abcoude – De Abcouder Harmonie geeft zondagmiddag 15 maart van 15.00 tot 17.00 uur samen met het Creatoonkoor een concert in Theater Piet Mondriaan. Het concert duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Elivera van Sloten, dirigent van de Harmonie, en Sadhu Bolland, dirigent van het Creatoonkoor, zijn al weken druk bezig om het concert tot een succes te maken. Een afvaardiging van beide muziekensembles heeft de muziekstukken uitgekozen, die koor en orkest samen uitvoeren. Voor het koor maakte Sadhu vervolgens de arrangementen. Ze zong alle stempartijen in en het koor kon aan de slag. Het was hard werken thuis en tijdens de repetities, maar de motivatie en het enthousiasme van de dirigent sloegen over op de koorleden. Het eigen repertoire wordt een mooie mix van verschillende muziekstijlen.

Ook Elivera was wel te porren voor een concert samen met het Creatoonkoor. Zij heeft al eens eerder een concert geleid, waarbij een koor was betrokken. Zij beschouwt het als een echte uitdaging. Tijdens het concert treden koor en harmonie afwisselend op. Als laatste nummer voor de pauze brengen koor en orkest ‘Don’t cry for me Argentina’ uit de rockmusical ‘Evita’ ten gehore en direct na de pauze ‘A brand new day’ uit de film ‘The Wiz’. Het concert wordt afgesloten met het lied ‘Africa’ van Toto.

Kaarten zijn online te bestellen op http://abcouderharmonie.nl/kaartjes, voor 11 euro of voor 12,50 euro aan de zaal.

Op de foto: Elivera van Sloten en Sadhu Bolland zijn al weken druk bezig om het concert tot een succes te maken. Foto: aangeleverd.