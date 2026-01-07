Michiel Heijmans gastspreker bij Fotoworkshop DRV

Wilnis – Michiel Heijmans is 12 januari om 19.45 uur gastspreker tijdens een open avond bij Fotoworkshop De Ronde Venen. Hij zal een presentatie geven over zijn grote passie: straatfotografie. Hierover heeft hij een aantal boeken gepubliceerd: ‘The Observer’, ‘Straatfotobijbel’ en ‘De wet van de straat’. Elke fotoliefhebber is welkom, zowel beginners als gevorderden in de fotografie. Aanmelden hoeft niet, het is tenslotte een open avond. Locatie: De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis.
Op de foto: Straatfotografie in beeld. Foto: Roswitha van Vliet.