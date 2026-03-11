De Ronde Venen – D66 De Ronde Venen maakt zich zorgen over signalen van inwoners dat reizen met het openbaar vervoer richting Noord-Holland sinds 1 maart 2026 aanzienlijk duurder is geworden. Door het verdwijnen van een abonnement voor reizen over de provinciegrens heen moeten reizigers nu twee losse abonnementen afsluiten, waardoor de kosten flink kunnen stijgen.

“Dit is echt onwenselijk en dit moet hersteld worden”, zegt Joanne Freeve (fractievoorzitter van D66). Daarom heeft D66 de Ronde Venen vragen gesteld aan het college om te weten wat het college hieraan gaat doen en welke mogelijkheden er zijn voor inwoners om zonder onacceptabele kosten-stijging te blijven reizen naar Noord-Holland.

Omdat niet de gemeente maar de provincie direct aan de knoppen van de tarieven draait, heeft de lokale D66-fractie contact gezocht met hun collega’s in de Provinciale Staten van Utrecht zodat ook zij dit kunnen agenderen.

Op de foto: Met de bus naar Noord-Holland ‘onbetaalbaar’. Foto: aangeleverd.