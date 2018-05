Meiden 7/8 Hoflandschool regiokampioen

Mijdrecht – Nadat de meiden van groep 7 en 8 van de Hoflandschool op woensdag 11 april bij CSW kampioen werden van het schoolvoetbaltoernooi van de Ronde Venen moesten zij afgelopen woensdag afreizen naar Rhenen voor het regionale kampioenschap. In de ochtend nog braaf in de schoolbanken, maar s’middags als losgeslagen tijgers, de meiden waren immers in Rhenen, het gras opvretend. De start was lastig met een gelijk spel, maar hierna was het winnen winnen en nog eens winnen tot aan de finale toe.

De finale werd een tactische aangelegenheid die de Hofland school met oud Italiaans ‘catenaccio’ aan moest vliegen. De tegenstander wist zich gemakkelijk onder de Hofland druk uit te voetballen. De Hoflandschool meiden kwamen 1-0 achter en even leken ze verslagen.

In de tweede helft konden ze toch uitbreken om gelijk te maken. Vervolgens was het 15 minuten billen knijpen en het doel dicht spijkeren tot het eindsignaal. De penalty’s bleken een makkie, want stressbestendig zijn ze wel op de Hoflandschool.

Op 6 juni treden de meiden aan in Uithoorn bij Legmeervogels voor de district kampioenschappen en mogen ze zich daarna op gaan maken voor de landelijke kampioenschappen in Zeist? Vooralsnog dromen, maar volgende week weten ze meer.