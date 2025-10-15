Meer kans voor starters op de woningmarkt

Regio – In 2024 zijn meer sociale huurwoningen toegewezen aan starters en jongeren in de regio Amsterdam. Ook de gemiddelde wachttijd daalde ten opzichte van 2023, ondanks een stijgend aantal actief woningzoekenden. Dat blijkt uit de tweede jaarrapportage Woonruimteverdeling in de regio Amsterdam.

Actief op zoek

Op dit moment zijn in de regio Amsterdam ruim 170.000 mensen actief op zoek naar woonruimte. Tot de regio behoren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Gemeenten en woningcorporaties gebruiken een puntensysteem om de sociale huurwoningen in de regio zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de woningzoekenden die staan ingeschreven op WoningNet en Woonmatch.

Helft woningen naar starters

In 2024 zijn in de regio Amsterdam 12.851 sociale huurwoningen verhuurd. De helft van deze woningen ging naar starters, die zelf geen woning achterlaten. Ook jongeren tot 35 jaar kregen vaker een woning toegewezen; deze groep vormt 60% van de actief zoekenden. De gemiddelde wachttijd voor een woning is korter dan in 2023. Ondanks de gestegen toewijzing van woningen aan starters, hebben ouderen nog altijd de hoogste slaagkans. Zij hebben de langste inschrijftijd en er zijn meer woningen waarvoor zij voorrang krijgen.

Korter wachten, korter zoeken

Sinds januari 2023 telt in dit puntensysteem niet alleen de inschrijftijd, maar ook hoe actief de aanvrager zoekt. Omgekeerd verliest een aanvrager punten als zij of hij aangeboden woonruimte weigert. Het aantal weigeringen is hierdoor al sterk gedaald. Behalve de wachttijd daalde ook de gemiddelde zoektijd, de tijd tussen de eerste reactie op WoningNet of Woonmatch en een geslaagde toewijzing van een sociale huurwoning. van 6,1 jaar in 2022 naar 5,3 jaar in 2024. Het puntensysteem wordt elk jaar gemonitord. Als uit de rapportages blijkt dat verbeteringen nodig zijn, wordt het systeem aangepast. Eind 2026 volgt een uitgebreide evaluatie van het puntensysteem.



Foto: Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.