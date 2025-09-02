Martin en Margreth beklimmen de Stelvio in Italië voor Cliniclowns

Wilnis/Italië – “Wat vorig jaar begon als een eenmalige actie, de klim naar de Col du Galibier – Frankrijk, smaakte naar meer.” Dat zeggen Martin en Margareth uit Wilnis. Betrokken bij lief en leed en geraakt door een neefje met een ziektebeeld besloten beiden om zaterdag 13 september de Stelvio in Italië te gaan beklimmen. De Stelvio is een op 2758 meter hoogte gelegen bergpas in de Italiaanse Alpen. Deze is vooral bekend vanwege wieleretappes in de Ronde van Italië en is een van de hoogste verharde bergpassen in de Alpen.

Die combinatie heeft hen zo getriggerd dat ze dit jaar opnieuw de uitdaging aangaan. “Opnieuw doen we dat voor het goede doel: de Cliniclowns. Het wordt een pittige tocht. Wij wandelen de laatste achttien kilometer omhoog, grotendeels offroad. Daarbij overbruggen we zo’n 1.800 hoogtemeters, met een gemiddelde stijging van 8,8 procent. Een stevige klim, maar met de nodige voorbereiding en motivatie zijn we er bijna klaar voor. We maken volop wandelkilometers en trainen regelmatig in de heuvels rond Valkenburg en langs de Moezel.”

Extra bijzonder

Deze klim is onderdeel van de Alpentocht, een jaarlijks evenement waarbij deelnemers zich sportief inzetten voor een goed doel. Dit jaar is extra bijzonder, want het is de allerlaatste editie in het buitenland. De kosten voor de organisatie lopen op. Unaniem: “Het is juist de bedoeling dat elke euro die we ophalen ook echt naar de Cliniclowns gaat. Zo’n 500 deelnemers gaan deze laatste editie tegemoet.”

Steentje bijdragen

De Cliniclowns maken een groot verschil. Ze zorgen voor plezier, afleiding en een glimlach bij zieke kinderen en mensen met dementie. Margreth: “Een bezoek van de Cliniclowns kost gemiddeld 25 euro. Met onze actie willen wij daar een steentje aan bijdragen. Even de angst en het verdriet naar de achtergrond helpen duwen, dat is waar zij voor staan. En dat werk verdient onze volle inzet. Geen enkel winstbejag. Ik hoop dat mensen ons willen steunen. Elke bijdrage, groot of klein, helpt mee aan een glimlach op het gezicht van iemand die dat hard nodig heeft. We betalen onze reis en verblijfkosten uiteraard zelf, zodat alle donaties volledig naar de Cliniclowns gaan. In augustus liep er bovendien een statiegeldactie bij Jumbo Wilnis, waarvan de opbrengst ook naar dit mooie doel gaat.”

Martin en Margreth beklimmen de Stelvio in Italië voor de Cliniclowns. Foto: aangeleverd.