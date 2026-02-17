Mark Wietsma weg bij KDO

De Kwakel – Utrechter Mark Wietsma heeft de technische commissie van KDO laten weten, dat hij na afloop van dit seizoen stopt als hoofdtrainer van de zaterdagselectie. De 36-jarige oefenmeester wil meer tijd gaan besteden aan zijn gezin.

Wietsma is bezig aan zijn eerste seizoen in zijn tweede periode bij de club uit De Kwakel. Ondanks zijn relatief korte terugkeer heeft hij opnieuw zijn stempel weten te drukken op de selectie. Onder zijn leiding draait KDO een sterk seizoen in de vierde klasse B.

Balans

Wietsma geeft aan dat zijn beslissing alles te maken heeft met de balans tussen werk, voetbal en privé. Met drie jonge kinderen thuis wil hij de komende periode meer tijd vrijmaken voor zijn gezin.

KDO laat weten het besluit van de trainer te respecteren en spreekt het vertrouwen uit in een succesvolle afronding van het seizoen. “We gaan er met elkaar alles aan doen om dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten”, klinkt het vanuit het bestuur. In de komende weken start KDO de zoektocht naar een geschikte opvolger.

Voor Wietsma rest nog een aantal belangrijke maanden in De Kwakel, waarin hij met zijn selectie hoopt het seizoen sportief succesvol af te sluiten.

Mark Wietsema stapt op bij KDO. Foto: Het Amsterdams Voetbal.