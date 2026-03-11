Marickenland ‘opent’: De Ronde Venen krijgt er 300 hectare nieuwe natuur bij

Vinkeveen – Tussen Vinkeveen en Wilnis ‘opent’ woensdag 11 maart een van de grootste nieuwe natuurgebieden van De Ronde Venen: Marickenland, een landschap van bijna 300 hectare waar waterbeheer, natuurontwikkeling en recreatie elkaar vinden. Het gebied, jarenlang onderwerp van plannen en grondwerk, krijgt hiermee zijn publieke start.

Waar vroeger vooral landbouwgrond het beeld bepaalde, liggen nu uitgestrekte rietvelden, watergangen, jonge moeraszones en slingerende wandelpaden. Het ontwerp is gericht op herstel van het veenlandschap, het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren van leefruimte voor weidevogels en moerasdieren. Voor bezoekers betekent het een totaal nieuw natuurgebied in eigen gemeente, met weidse uitzichten en – naar verwachting – een snel toenemende biodiversiteit.

Natuurspeelplaats nieuw speelparadijs

Voor kinderen is in het hart van Marickenland een grote natuurspeelplaats ingericht. Geen rubbertegels of kleurige toestellen, maar water, hout, heuvels, modder en ruimte. De bedoeling is dat kinderen kunnen struinen, klimmen, ontdekken en vies mogen worden. Het Spoorhuis in Demmerik verwacht dat dit onderdeel al snel uitgroeit tot een geliefde speelplek voor gezinnen uit de hele regio.

Poldertochten vanuit Het Spoorhuis

Ter gelegenheid van de opening organiseert Het Spoorhuis, in samenwerking met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de komende maanden vijf speciale Marickenland Poldertochten. Onder begeleiding van een ervaren gids maken deel-nemers kennis met de nieuwe natuur, de waterhuishouding en de cultuurgeschiedenis van het gebied. Elke tocht eindigt met een lunch in Het Spoorhuis. Deelnemers betalen slechts 7,50 euro per persoon, een bewust laagdrempelige prijs om zoveel mogelijk inwoners kennis te laten maken met het gebied.

Natuurliefhebbers en cultuurliefhebbers

Van de vijf wandelingen zijn er drie speciaal ontwikkeld voor kinderen van ongeveer 6 tot 12 jaar en hun begeleiders. De andere twee tochten richten zich op natuurliefhebbers en cultuurliefhebbers van 16 tot 96 jaar: iedereen die zich graag laat bijpraten over het ontstaan van het gebied, de rol van het waterschap en de terugkeer van karakteristieke veenweidevogels.

Een uitnodiging aan alle inwoners

Marickenland moet volgens Het Spoorhuis een gebied worden dat bewoners van De Ronde Venen omarmen: voor een wandeling, een ontdekkingstocht, een moment rust of gewoon een frisse neus. “Het wordt mooi”, klinkt het enthousiast vanuit Demmerik. “Ga mee, kijk rond en geniet van een natuurgebied dat nog decennia zal doorgroeien.”

Inwoners kunnen zich voor de poldertochten aanmelden via: www.hetspoorhuis.nl/evenementen.

Op de foto: Waar vroeger vooral landbouwgrond het beeld bepaalde, liggen nu uitgestrekte rietvelden, watergangen, jonge moeraszones en slingerende wandelpaden. Foto: aangeleverd.