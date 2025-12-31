Mijdrecht – Aan de Margrietlaan in Mijdrecht lijkt het een vast ritueel: vuilniszakken en grofvuil worden achteloos naast de containers gedumpt. Elke week stapelen de zakken zich op, alsof de stoep een gratis stortplaats is.

Halverwege de week komt de gemeente keurig opruimen, waarna het tafereel zich herhaalt. Buurtbewoners spreken van asociaal gedrag dat irritatie oproept. “Het is niet zo moeilijk om de zak in de container te doen”, verzucht een omwonende.

De gemeente benadrukt dat het illegaal dumpen van afval niet alleen rommel veroorzaakt, maar ook extra kosten met zich meebrengt. Toch lijkt handhaving lastig: camera’s of boetes zijn nog niet in beeld. Tot die tijd blijft het dweilen met de kraan open en de Margrietlaan het toneel van een hardnekkige gewoonte.

Op de foto: Margrietlaan: afval naast containers blijft ergernis. Foto: aaangeleverd.