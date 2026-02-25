Uithoorn – Iedereen wil fijn buiten kunnen lopen, fietsen of de kinderen laten spelen. Gezonde lucht hoort daarbij. Toch is de lucht in Uithoorn slechter dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezond noemt. Dat merk je misschien niet elke dag, maar het kan wel gevolgen hebben voor je gezondheid.

Het goede nieuws: er is iets aan te doen. Inwoners én de gemeente kunnen stappen zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Longfonds biedt het actiepakket Gezonde Lucht aan voor inwoners van Uithoorn om mee te werken aan een gezondere toekomst voor jouw buurt.

De WHO heeft advieswaarden vastgesteld voor de luchtkwaliteit. Alle fijnstof- en stikstofdioxidewaarden die buiten deze advieswaarden vallen, zijn schadelijk voor onze gezondheid. Onderzoeksprogramma Pointer bracht eerder in beeld in welke gemeenten de fijnstof- en stikstofdioxidewaarden te hoog zijn en gaf elke gemeente een vervuilingsscore. Die score geeft aan wat de luchtkwaliteit gemiddeld over een jaar is. Daaruit blijkt: ook de lucht in Uithoorn is ongezond. Meer informatie op de volgende link: https://www.longfonds.nl/actiepakket/cijferbibliotheek. Daaruit blijkt: ook de lucht in Uithoorn is ongezond.

Op de foto: Longfonds: ‘Lucht in Uithoorn is ongezond’. Foto: Longfonds.