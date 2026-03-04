Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen in De Schutse

Uithoorn – De lijsttrekkers van de vijf partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Uithoorn en De Kwakel gaan vrijdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur met elkaar in debat. Plaats van handeling: kerkgebouw De Schutse, De Mérodelaan 1, naast het Zijdelwaardplein. Het debat is vrij toegankelijk voor het publiek. Aanmelden is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten en voor de instandhouding van KerkCafé Uithoorn is welkom.

Stellingen

KerkCafé Uithoorn organiseert dit debat een kleine twee weken voor de verkiezingen van 18 maart en doet dit inmiddels alweer voor de vierde keer. De lijsttrekkers van CDA, DUS!, Gemeentebelangen, PvdA en de VVD gaan met elkaar in gesprek over stellingen die worden aangeleverd vanuit het KerkCafé. Net als vorige keren wordt het debat live uitgezonden door onze lokale radiozender Rick FM. KerkCafé biedt lijsttrekkers en inwoners van Uithoorn en De Kwakel een podium om te discussiëren over het te voeren beleid en over de daaruit voortvloeiende concrete plannen voor de komende vier jaar. We hopen, dat er zo duidelijk wordt wat er te kiezen valt in Uithoorn en De Kwakel. De democratie staat of valt met de betrokkenheid van de burgers.

Roeien met kortere riemen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden en uitvoerende taken toegeschoven gekregen. Den Haag maakt de wetten, maar de gemeenten moeten die wetten vaak omzetten in dagelijks beleid. Rond nogal wat thema’s hangt de laatste jaren een crisissfeer, wat beslissingen nemen op gemeentelijk niveau niet makkelijk maakt. En hierbij moeten gemeenten roeien met steeds kortere riemen: ze krijgen niet altijd voldoende geld of mogelijkheden. Dat dwingt tot het maken van moeilijke keuzes en het zoeken naar creatieve oplossingen. Het maakt voor burgers echt uit voor welk beleid er uiteindelijk wordt gekozen. De hoeveelheid stemmen per partij bepaalt voor welk compromis er na de verkiezingen zal worden gekozen. Het lijsttrekkersdebat is een uitgelezen kans voor inwoners van de gemeente om zich goed en breed te oriënteren.

De leider van het debat is Jan Willem Dienske uit Uithoorn. Alle lijsttrekkers krijgen de tijd om hun ideeën toe te lichten en op elkaar te reageren, maar ook het publiek krijgt daarvoor voldoende gelegenheid. Het debat zal worden gevoerd over vijf thema’s die de komende vier jaar voor Uithoorn en De Kwakel belangrijk zijn. Na afloop van het officiële gedeelte zijn de lijsttrekkers nog beschikbaar voor contact met belangstellenden. Meer informatie: www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe en via kerkcafeuithoorn@gmail.com.

